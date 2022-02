Incidente a Palermo, motociclista in prognosi riservata

Grave incidente stradale a Palermo questa mattina. Un uomo è in prognosi riservata al Civico dopo lo schianto tra la sua moto e una vettura.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra Via Notarbartolo e via Lo Jacono. L’uomo alla guida del veicolo a due ruote ha avuto la peggio. È stato prima soccorso e rianimato dal 118. In seguito è stato portato al Civico dove è entrato in codice rosso. Le condizioni del motociclista sarebbero gravi e i medici si sono riservati la prognosi.