Giovanni muore a 33 anni, il fratello morì lo stesso giorno in un incidente

Un tragico malore. Così è morto a Caccamo Giovanni Galeone, 33 anni. Il giovane è morto in casa improvvisamente. Un destino beffardo visto che lo stesso identico giorno di 20 anni fa era morto il fratello in un incidente. Un destino che si accanisce nei confronti di una famiglia già provata da un grande lutto, un altro colpo al cuore che arriva nei giorni vicini al Natale.

Un malore improvviso avrebbe stroncato Giovanni Galeone, residente a Caccamo, piccolo centro in provincia di Palermo. Un grave malore che non gli ha lasciato scampo. Dopo essersi sentito male, infatti, Giovanni è morto quasi subito. Inutile è stato l’intervento dei soccorritori del 118 arrivati nella sua abitazione.

Vent’anni fa era morto il fratello lo stesso giorno

La famiglia è caduta nello sconforto già 20 anni fa quando, a causa di un incidente con un cavallo, è morto Giorgio, il fratello di Giovanni. Un dramma nel dramma che arriva il 19 dicembre, proprio come 20 anni fa.

Strazio a Caccamo per la morte di Giovanni

Tanti i messaggi di solidarietà per la famiglia dopo il gravissimo lutto. “Sei volato in cielo a soli 33 anni. Adesso sei accanto a tuo fratello nel Regno dei Cieli e siete Benedetti dal Signore nostro Dio. Vegliate per i vostri cari, per la mamma Marisa e per il papà Salvatore”.

Il funerale di Giovanni Galeone si terrà nella Chiesa madre di Caccamo il 21 dicembre alle ore 15.