Maltempo, Pecoraro Scanio “un piano Salva Sicilia sul modello Florida”

ROMA (ITALPRESS) – “Come purtroppo preannunciato, l’emergenza climatica nel Mediterraneo trova in Sicilia uno dei punti di maggiore crisi e dopo i disastri nel catanese stavolta è sconvolto l’agrigentino. Serve una vero piano #SalvaSicilia sul modello delle norme e degli interventi anti uragano previsti in luoghi come la Florida”. Lo chiede Alfonso Pecoraro Scanio, che aggiunge: “Fa rabbia vedere una Cop26 così inerte e inconcludente di fronte all’aggravarsi della crisi climatica. Servono lo stop ai fossili ma anche fondi straordinari e nuove norme per convivere con i cambiamenti già in atto. La Sicilia come la Calabria e la Liguria vanno inserite in una lista di aree a rischio su cui investire con priorità per evitare lutti e limitare i danni”.(ITALPRESS).

SEGUICI SU FACEBOOK