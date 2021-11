Amazon è arrivato a Palermo, 120 assunzioni

Amazon apre a Palermo il nuovo deposito di smistamento. Da oggi all’avvio delle attività del nuovo polo americano a Brancaccio.

La nuova struttura consentirà ad Amazon di potenziare ulteriormente i processi dell’ultimo miglio sia nella gestione degli ordini che nella velocità di consegna ai clienti. Il centro di smistamento di Palermo si occuperà principalmente in Sicilia occidentale, nelle aree di Palermo, Trapani e Caltanissetta.

Il nuovo deposito di smistamento, che ha una superficie di oltre 8.000 metri quadrati, creerà 20 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino entro il 2022. Inoltre, è previsto che i fornitori di servizi di consegna di Amazon assumano 90 autisti a tempo indeterminato.

In occasione dell’apertura di questo deposito di smistamento, Amazon ha effettuato una donazione a favore della Comunità Alloggio per Minori La Rosatea di Palermo che ospita minori provenienti da situazioni familiari problematiche e affidati con il decreto del tribunale per i minorenni di Palermo. La donazione sarà impiegata per sostenere le spese per l’acquisto di materiale scolastico e didattico per il supporto allo studio dei ragazzi ospiti della struttura.