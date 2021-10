Centoventi percettori del Reddito di cittadinanza a lavoro per il Comune di Castellammare del Golfo

Centoventi percettori del Reddito di cittadinanza al lavoro a Castellammare del Golfo in provincia di Trapani. Saranno impegnati per la comunità. Dopo una breve formazione e le dovute visite mediche, i beneficiari del Reddito sono impiegati in quattro progetti che riguardano proprio la pulizia del verde, manutenzione degli edifici pubblici e supporto manuale a più attività comunali.

In ogni progetto sono impegnate 30 persone. Grazie ai Progetti utili alla collettività i primi due gruppi, per complessive 60 persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, hanno già iniziato l’attività ripulendo più aree.

