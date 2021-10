Arriva Harrison Ford a Castellammare del Golfo, si gira Indiana Jones

Arriva Indiana Jones a Castellammare del Golfo che si trasforma in un set a cielo aperto. Arriva Harrison Ford per 15 giorni alla ricerca della città sconosciuta. Una vetrina internazionale con la produzione cinematografica hollywoodiana della nota saga. Il famosissimo archeologo interpretato da Harrison Ford arriva in città per girare il quinto episodio della saga. Così anche Castellammare del Golfo è tra le protagoniste di una produzione cinematografica internazionale con attori di fama mondiale e centinaia di persone impegnate.

Castellammare è set a cielo aperto

Non nascondono l’entusiasmo il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Cultura Maria Tesè per l’arrivo in città della imponente produzione cinematografica della saga d’Indiana Jones. Eagle Pictures ha scelto mesi fa Castellammare del Golfo per girare alcune scene del colossal che vede ancora protagonista, a 79 anni, l’amatissimo Harrison Ford. Il film, prodotto dalla Walt Disney, sarà ambientato nel 1969 e uscirà nelle sale cinematografiche a luglio 2022.

“Una importantissima occasione per far conoscere la nostra città. Una vetrina internazionale unica ma anche un ritorno non indifferente per alberghi e ristoranti e con l’impiego di maestranze e professionisti locali – affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Cultura e Turismo Maria Tesè -. Ne siamo onorati e orgogliosi così come per le altre produzioni che in questi mesi hanno girato e continuano a farlo, nella nostra città e che ringraziamo per la scelta”.

Ciak in corso per tre produzioni

Castellammare del Golfo in queste settimane è un set a cielo aperto. Oltre a Indiana Jones, sono in corso le riprese di altri due film. Fino al 16 ottobre “Un Mondo Sotto Social” per la regia del duo comico “I soldi spicci” prodotto da Attilio De Razza che sarà distribuito nel 2022 da Medusa. Per Amazon la Indigo film ha scelto la frazione di Balata di Baida e il castello per le riprese della serie tv “The bad guy”: con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi per la regia di Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana in esclusiva su Prime Video. In programma da oggi fino al 14 ottobre, le riprese sono state però rimandate per la pioggia.

Tanti altri film girati a Castellammare

In estate il Comune ha concesso il patrocinio alla società Groenlandia s.r.l., per le riprese del film con il noto attore Aldo Baglio “Una boccata d’aria”, per la regia di Alessio Lauria. Poco prima Ficarra e Picone, per conto della Tramp limited, avevano registrato alcune scene della fiction Netflix “Incastrati” e Scopello e altri scorci di Castellammare sono stati tra i protagonisti della fiction “Màkari”, per la regia di Michele Soavi e con Claudio Gioè, prodotta da Palomar e andata in onda su Rai1.