Riapre a Palermo il Grand Hotel delle Palme, è un gioiello liberty

Oggi a Palermo è stato inaugurato il nuovo Grand Hotel et des Palmes. L’hotel di lusso conosciuto come il Grand Hotel delle Palme. La struttura che si trova in via Roma da oggi torna a rivivere grazie ad un importante intervento di restauro durato due anni. La notizia è stata data dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Riecco dunque il Grand Hotel delle Palme, gioiello architettonico palermitano in stile Liberty.

L’inaugurazione arriva dopo lavori di restauro che sono andati avanti per due anni. È un vero e proprio gioiellino liberty nel cuore del centro di Palermo, acquisito dal fondo Algebris e poi passato in mano al gruppo Corvaia, è stato inaugurato oggi dopo un lungo lavoro di adeguamento reso ancora più complesso dall’emergenza sanitaria.

“Un intervento che rafforza l’attrattività della nostra città sempre più protesa, dopo il periodo di chiusure causate dalla crisi pandemica, a continuare e rilanciare la presenza nella nostra città nel panorama Mediterraneo e internazionale”. Queste le parole di Orlando in un post Facebook.