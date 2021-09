Tragedia a Castellammare del Golfo, Fabrizio Aguanno a 22 anni muore in un incidente

In un tragico incidente mortale a Castellammare del Golfo (TP) ha perso la vita Fabrizio Aguanno. Il giovane aveva solo 22 anni nel corso di un sinistro autonomo avvenuto nei presi di contrada Bocca della Carruba.

Lo schianto violentissimo

Lo schianto si è consumato nelle prime ore dell’alba di oggi alla periferia del centro trapanese. Fabrizio Aguanno si trovava in sella al suo scooter quando, per cause da accertare, sarebbe scivolato dal mezzo a due ruote battendo la testa per terra. Uno scontro violentissimo che non ha dato scampoo al ragazzo. Inutili i soccorsi arrivati poco dopo. I Carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo sono intervenuti per la ricostruzione della tragica dinamica.

Ieri è morto un altro ragazzo

L‘incidente mortale è avvenuta alle 5 del mattino sulla strada statale nel Comune di Bisacquino. È morto in un incidente stradale Salvatore Frittola, 30 anni, nato a Corleone. L’auto su cui viaggiava era una Golf che, per causa in via di accertamento, si è ribaltata nei pressi proprio dell’abitato di Bisacquino in provincia di Palermo. A bordo della vettura c’erano altri due passeggeri che sono rimasti lievemente feriti. La vettura sarebbe stata condotta da Frittola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare la morte di Frittola e soccorrere gli altri feriti. I rilievi sull’incidente sono condotti dai carabinieri della compagna di Corleone.