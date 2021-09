Mano schiacciata tra i macchinari, incidente sul lavoro a Palermo

Un incidente sul lavoro si é consumato ieri a Palermo. Un ragazzo di 28 anni è rimasto ferito all’interno di un laboratorio per la produzione di dolci di via Agnetta, a Villagrazia di Palermo.

Il giovane si sarebbe ferito con una una sfogliatrice per la produzione di cannoli. Una mano sarebbe stata schiacciata accidentalmente dal macchinario.

Sul posto è subito arrivata un’ambulanza del 118 che ha condotto il ferito nel reparto di primo soccorso dell’ospedale Civico. Le sue condizioni non sarebbero gravi, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sul lavoro è intervenuta la polizia di Stato che ha avviato le indagini assieme ai tecnici dello Spresal Asp che si occupano degli infortuni sul lavoro.

Sarebbero in corso accertamenti sul rispetto delle norme, la conformità dei macchinari e la posizione lavorativa del 28enne. Intanto laboratorio è stato sottoposto a sequestro almeno fino al termine della prima fase delle investigazioni.