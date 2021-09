Avvistato Gianni Morandi a Palermo, vacanze siciliane per l’eterno ragazzo

Gianni Morandi in vacanza a Palermo ed è boom di like sul suo profilo social.È bastato pubblicare due foto del cantante per mandare in visibilio i followers. Così Gianni Morandisceglie Palermo per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Il celebre e amatissimo cantante ha pubblicato alcuni scatti su Instagram assieme alla moglie Anna: “Sono a Mondello, è una bellissima giornata. Vorrei fare un bagno in mare”. E ancora “Sono a Palermo, in piazza Politeama. Una città fantastica, con tante cose da vedere: la Casa Professa, la Cappella Palatina, la Cattedrale, i tre mercati arabi, Piazza della Vergogna”.

Dopo che si è sparsa la notizia, sono in tanti a cercare a Palermo Gianni Morandi. Migliaia sono i fan accaniti dell’eterno ragazzo di MMonghidor. Che sia a Palermo è senz’altro un’occasone ghiotta per incrociarlo e rubargli un selfie.

Ora sui social chiunque lo vuole invitare a casa propria, c’è chi invece gli chiede un autografo o chi ancora ricordare le sue meravigliose canzoni che ancora oggi segnano la vita di generazioni di amanti della musica leggera.

Intanto Gianni Morandi ieri si è lasciato trascinare da una serata karaoke. Era in compagnia di alcuni artisti siciliani come Lello Analfino o Ernesto Maria Ponte. Un’allegra combriccola che ha cantato tutte l canzoni più famose di Morandi. Alla chitarra Ernesto Maria Ponte. “Perché Gianni è sempre Gianni… Ma manco Ponte babbía”, dice su Facebook.