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Omicidio a Palermo, ragazzo di 16 anni uccide un 69enne

Un uomo di 69 anni ucciso in casa al Villaggio Santa Rosalia: il responsabile è un sedicenne, ora in questura
di Redazione Web
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Un uomo di 69 anni è stato ucciso nella sua abitazione di via Buonpensiero, al Villaggio Santa Rosalia di Palermo, nella notte tra venerdì e sabato. A colpirlo fino a fracassargli il cranio è stato un ragazzo di 16 anni, che circa un’ora dopo il fatto si è presentato spontaneamente in questura per costituirsi.

Stando alla prima ricostruzione degli investigatori, la vittima — della quale non sono state ancora rese note le generalità — avrebbe attirato il giovane nel proprio appartamento con un pretesto. Una volta dentro, l’uomo avrebbe tentato un approccio sessuale. Il ragazzo, che lo conosceva, avrebbe reagito afferrando un oggetto contundente e colpendolo con violenza alla testa.

Sul posto sono arrivati per primi i carabinieri, ma le indagini sono state affidate alla squadra mobile della Questura di Palermo. Il minorenne è ora in mano alle autorità. La dinamica esatta è ancora al vaglio degli inquirenti.

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