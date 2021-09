Pioggia e Scirocco in Sicilia, allerta arancione per ondate di calore in Sicilia

Rischio incendi e ondate di calore con allerta di colore arancione in tutta la Sicilia. Lo comunica il dipartimento di Protezione civile regionale tramite un bollettino.

Per la giornata di domani, nonostante siano previste piogge, le temperature tenderanno ad aumentare fino a raggiungere i 31 gradi. Sarà il vento di Scirocco a contribuire all’ondata di calore per domani 10 settembre. Per questo motivo motivo scatta l’allerta per rischio incendi e ondate di calore su tutta l’isola.

“Domani una perturbazione di origine atlantica, attualmente sulla Francia, tende a raggiungere il Mediterraneo occidentale, con rovesci e temporali in

intensificazione sulla Sardegna dove la fenomenologia insisterà più diffusamente, in parziale estensione a Sicilia e Calabria”. Lo dice il bollettino della Protezione civile regionale.

“Sul resto del territorio il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato, con alcuni temporali sull’arco alpino occidentale. I venti di Scirocco tenderanno a rinforzare sulla Sardegna, per interessare successivamente anche la Sicilia”.