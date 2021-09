Vola da 6 metri mentre pota un albero, muore un palermitano

Pota i rami di un albero, cade e muore. Così è deceduto Giuseppe Zizzo, palermitano di 73 anni. Sul caso ora indagano i Carabinieri. La tragedia si è consumata a Castiglion Fiorentino, un piccolo centro in provincia di Arezzo.

Un incidente o un malore la causa della caduta

Giuseppe Zizzo ha perso la vita dopo una rovinosa caduta da un albero, mentre potava i rami. La tragedia ieri mattina nell’area di un’azienda con agriturismo, vicina all’abitazione del palermitano. Secondo le prime ricostruzioni, il palermitano sarebbe volato da circa 6 metri di altezza mentre stava tagliando degli alberi. La caduta forse a causa di un malore.

L’uomo è morto nonostante i tentativi di rianimazione

Sul posto è giunta l’ambulanza del 118. Gli operatori hanno provato a rianimare l’uomo che era già privo di coscienza al momento dell’arrivo dei soccorritori. Sono intervenuti inoltre i vigili del fuoco del comando di Arezzo. Come riporta ArezzoNotizie, i carabinieri, presenti sul posto assieme alla polizia municipale di Castiglion Fiorentino, hanno richiesto l’intervento del Pisll (prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro) della Asl Toscana Sud Est, ipotizzando un incidente sul lavoro: un aspetto al momento da chiarire, anche se in base alle prime risultanze degli inquirenti, l’episodio si configurerebbe come semplice incidente. Al vaglio l’ipotesi dell’incidente e quella del malore.

Abitava a Palermo

Giuseppe Zizzo, palermitano di nascita e di residenza, era castiglionese d’adozione ormai da tempo. Pensionato. Ogni anno si recava nell Valdichiana per trascorrere le proprie estati assieme alla famiglia. Aveva anche comprato un’abitazione in zona.