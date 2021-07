Incendio sulla Palermo-Sciacca, traffico bloccato a San Cipirello

Sulla strada statale 624 “Palermo-Sciacca” il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni intorno da mezzogiorno all’altezza di San Cipirello. La causa è la presenza di un incendio in scarpata.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. È arrivato anche il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Oggi altra giornata di lavoro intensa ieri per i Vigili del fuoco del Comando di Palermo e per il corpo Forestale regionale. Diverse squadre sono impegnate a contrastare i numerosi incendi di vegetazione favoriti dalle alte temperature su tutta alla provincia. Impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Palermo e per far fronte alle molteplici richieste d’intervento in diversi comuni della provincia.

Anche per la giornata di oggi e domani è in vigore l’allerta meteo della Protezione civile. gli esperti segnalano il rischio elevato di ondate di calore e incendi.