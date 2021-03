Altofonte, è morto l’ex sindaco Nino Di Matteo

Una brutta notizia arriva per la città di Altofonte. E’ morto improvvisamente l’ex sindaco Nino Di Matteo. La notizia è appena stata comunicata dalla giunta comunale del comune in provincia di Palermo.

“Con grande dolore devo comunicarvi la prematura scomparsa dell’ex Sindaco Nino Di Matteo. Porgo le più sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutta la Comunità. La Giunta, il Consiglio Comunale e tutto il personale dell’ ente si stringe attorno ai familiari in questo giorno così triste”. Questo il messaggio pubblicato dal sindaco Angela De Luca.

Aveva 67 anni. Ex dipendente dell’ospedale Civico di Palermo era andato in pensione a fine gennaio 2021. Ex sindaco di Altofonte, apprezzato per le sue qualità morali e sociali.

Tanti i messaggi di dolore per la morte dell’ex sindaco altofontino. “Nell’apprendere con profondo rammarico la triste notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa del caro amico Nino Di Matteo, il Gruppo Insieme per Altofonte e il Circolo del Partito Democratico si uniscono al dolore della moglie, dei figli e dei nipotini”.