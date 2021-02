Schianto in moto mortale, Fabio Firrincieli muore a 18 anni

Fabio Firrincieli, è questo il nome della giovane vittima di un grave incedente mortale avvenuto nella tarda serata di ieri.

Fabio Firrincieli, aveva appena compiuto 18 anni

ma la sua vita si è spezzata a causa di uno schianto avvenuto mentre si trovava in sella alla sua moto. Era ancora uno studente di un istituto chimico. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incidente autonomo. Il ragazzo era ancora in vita quando sono arrivati i soccorritori del 118 ma è morto in ospedale.

Il giovane morto in ospedale

Il giovane, infatti, è stato trasportato d’urgenza al Giovanni Paolo II, dove è morto poco dopo. Troppo violento lo schianto avvenuto a Ragusa, in zona Salesiani.

L’incidente mortale a Ragusa

Sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale di Ragusa. Dai primi accertamenti sembra che il giovane viaggiasse a bordo della sua moto quando ne avrebbe perso il controllo: sarebbe stato catapultato violentemente sull’asfalto.