Avvistamento UFO a Palermo, il video

Avvistamento Ufo a Palermo. La segnalazione arriva dagli archivi del C.Ufo.M. che apre i database e li rende pubblici. Una delle segnalazioni riguarda l’avviamento di un oggetto non identificato nei cieli di Palermo.

Tante le segnalazioni che provengono dalla Sicilia di sono tra le regioni avvistamenti avvenuti nel 2020. Oggetti che appaiono in cielo per poi sparire.

Il Centro Ufologico Mediterraneo le ha pubblicate. Si tratta di immagini spettacolari riprese da involontari protagonisti sbigottiti, meravigliati, incuriositi, sorpresi ed, alcune volte, anche impauriti. Giovani, anziani, uomini, donne, nessuno escluso.

Oggetti dalle forme, colori, dimensioni, più variegate e strane, diurni e notturni, che vanno ad incrementare la ricchissima casistica ufologica. Sul sito ufficiale del C.UFO.M., comunica il Presidente Angelo Carannante, all’indirizzo www. centroufologicomediterraneo.it , ma anche sui social e youtube, sono presenti esplicativi video ed immagini oltre ad approfondimenti dei numerosi ufo files.

A Palermo la segnalazione dinuno dei casi più spettacolari, ben impresso in un video: un oggetto luminosissimo ha compiuto manovre impossibili per i velivoli umani, mentre una famiglia lo osservava, percorrendo il cielo in tutte le direzioni, scomparendo da un lato per riapparire all’altro lato in posizione opposta.