Scarpe Lidl introvabili, sold-out a Palermo: assembramenti e resse per comprarle

Scoppia la mania per le scarpe Lidl. Anche a Palermo è corsa all’acquisto di queste scarpe multicolore e non c’è divieto anti Covid che tenga. Le scarpe sono andate a ruba e hanno registrato il tutto esaurito nel giro di pochissimo tempo. Perchè tanta frenesia nell’acquisto delle scarpe Lidl? Nessuno sembra saper rispondere a questa domanda, fatto sta che sui social è una vera e propria mania.

Tantissimi dopo averle acquistate hanno pubblicato l’impresa, si fa per dire, sui social. A Palermo è stato registrato il sold-out. Si tratta di un modello di snikers colorate, firmate Lidl. Davanti ai supermercati siciliani, e di Palermo in particolare, da questa mattina code per comprare le scarpe Lidl a 12,99 euro. Un successo senza alcun perchè visto che molti hanno storto il naso, commentando la bellezza di queste scarpe. Forse ad attrarre i giovani è il prezzo o la smania di averle a tutti i costi.

Così assembramenti e code per comprare la scarpa andata a ruba nella maggior parte dei negozi della nota catena tedesca. Gli scaffali sono stati svuotati in un men che non si dica. E su internet parte anche l’asta. C’è anche chi addirittura le vende a 300 euro in alcuni siti di aste online. Non c’è un perchè a quello che sta avvenendo. o forse si. Perchè tanta voglia di averle a tutti i costi? Stramberie del 2020 o frutto di una trovata commerciale?

Eppure, gli internauti sui social sono estremamente divisi. In tanti, in Italia come all’estero, molti li considerano kitsch, per non dire esplicitamente brutti. In effetti, non penseremmo mai di comprare un prodotto moda alla Lidl per fare bella figura. Siamo abituati a pensare che nei punti vendita del colosso tedesco, di fronte ai surgelati e accanto ai prodotti per il giardinaggio o le auto, vi siano indumenti a basso prezzo e di valore altrettanto infimo, che quasi sempre acquistiamo alla bisogna, non certo per andare in giro a ostentare chissà quale buon gusto.

C’è da dire che il debutto della scarpe Lidl è stato studiato a tavolino dalla catena tedesca. Nei giorni scorsi molti Influencer come Fedez e altri TikToker hanno indossato queste strane scarpe. Il risultato è stato quello di renderle popolari tra i giovani.