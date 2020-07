Incidente mortale a Castellammare del Golfo, muore a 21 anni Francesco Caleca

Incidente mortale a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. La vittima è Francesco Caleca, di soli 21 anni.

Lo schianto mortale si è verificato oggi a Castellammare del Golfo e ha coinvolto un’automobile e una motocicletta. Ha perso la vita un ragazzo di 21 anni, Francesco Caleca, che si trovava a bordo della sua moto. Per il giovane non c’è stato nulla da fare e i soccorsi sono stati praticamente inutili. È morto sul colpo.

L’incidente è avvenuto in via porta Fraginesi, in zona Madonna delle Scale. Le indagini da parte delle autorità per stabilire le cause del grave incidente sono ancora in corso. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, la polizia municipale di Castellammare del Golfo e i Carabinieri.