Palermo, papà disoccupato e figlia autistica: “Cerco lavoro” (VIDEO)

Papà di una bambina autistica e senza lavoro. È l’appello lanciato sui social e condiviso da migliaia di persone su Facebook. Alfonso chiede solo un lavoro per poter mantenere la famiglia e poter curare la figlia Ketty.

“Sono di Palermo e ho una bambina autistica di 9 anni che vuole stare con il suo papà. Ma il suo papà non lavora. Siamo abbandonati da tutti e non abbiamo sostegno da parte di nessuno. Siamo in lista d’attesa per le terapie da tempo”. È questo lo sfogo di Alfonso.

Il palermitano chiede un lavoro e nient’altro. Sono tante le spese che deve affrontare ogni giorno per il sostentamento della famiglia e per le cure necessarie per la bambina. Ma adesso è allo stremo.

Il video è stato condiviso anche dalla Iena palermitana Ismaele La Vardera. “Quando ho visto questo video mi sono commosso – scrive su Facebook – perché Alfonso è un ragazzo meraviglioso, papà di Ketty una bimba bellissima. Alfonso è di Palermo cerca lavoro! Per favore condividiamo il più possibile”.