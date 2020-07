Maxi piantagione di droga a Partinico, distrutte oltre 6 mila piante

Una maxi piantagione di droga è stata sequestrata nelle campagne di Partinico. La scoperta è stata fatta dai Carabinieri in contrada Bosco-Falconeria. La droga era coltivata tra un pescheto incolto ed abbandonato. Sono state sequestrate ben 6270 piante di cannabis, alte circa 70 cm e molto ricche di infiorescenze, nascoste in mezzo alla vegetazione. La piantagione era munita di un impianto di irrigazione e di un profondo pozzo artesiano con una pompa di sollevamento allacciata abusivamente alla rete elettrica pubblica.

Le piante sono state distrutte e sono in corso le indagini per identificare i responsabili. Solo tre giorni fa erano state 200 le piante della stessa tipologia sempre in contrada Bosco-Falconeria.

Intanto la Polizia di Stato di Partinico ha arrestato, nel corso di un’altra operazione, Marco Aurelio Riganò, 35enne partinicese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e dell’inosservanza degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. Dopo aver rilevato l’assenza dalla sua casa, i poliziotti, hanno perlustrato la città. È stato trovato nel quartiere e, sottoposto ad una perquisizione personale, gli sono state trovate addosso alcune dosi di droga già confezionate, riposte in un piccolo borsello occultato nelle parti intime. Sono state sequestrati 10 involucri con marijuana e cocaina.