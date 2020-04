Omicidio di Maria Angela Corona, arrestati la nipote e due killer

Sempre essere risolto l’omicidio di Maria Angela Corona. La donna di Bagheria è stata trovata morta nelle compagne tra Bagheria e Casteldaccia.

I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno arrestato la nipote della donna e due sicari. L’operazione è avvenuta questa mattina su disposizione della Procura della Repubblica di Termini Imerese.

Il corpo di Maria Angela Corona, 47 anni, è stato mutilato e rinchiuso dentro un sacco. Poi è stato abbandonato in un dirupo. Il ritrovamento è avvenuto il 16 aprile scorso dopo due giorni di ricerche.

All’alba di oggi i Carabinieri hanno arrestato all’alba di oggi la nipote e due uomini che, secondo la Procura di Termini Imerese, sarebbero stati assoldati dalla donna “come sicari”. Sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere.

Intanto a una settimana dal ritrovamento dei suoi resti disseminati nelle campagne lungo la strada provinciale che da Bagheria porta a Ciminna, non è stato ancora possibile effettuare l’autopsia.

Troppi pezzi del corpo della signora di Bagheria mancano, tra cui la sua testa. I medici legali del Policlinico attendono che altre parti vengano recuperate per compiere l’esame e tentare di spiegare come Angela Maria Corona, 47 anni, sia stata uccisa.

Gli assassini di Maria Angela Corona avrebbero fatto a pezzi il cadavere della donna per poterlo infilare dentro un sacco della spazzatura. Poi il viaggio per disfarsi dei resti in una zona isolata immersa nelle campagne. Qui anche gli animali selvatici potrebbero aver fatto scempio del corpo della donna.

La morte della donna, secondo gli investigatori coordinati dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, risalirebbe al giorno di Pasquetta, il 13 aprile. L’indomani il suo compagno, che sarebbe estraneo al caso, ne aveva denunciato la scomparsa e sono iniziate le ricerche. Poi il terribile ritrovamento e l’avvio delle indagini.

Nelle indagini è spuntato subito il nome della nipote. Quest’ultima, che accudiva l’anziano padre, avrebbe avuto una lite con la donna per questioni economiche.