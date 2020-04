In Sicilia contagi zero a fine aprile ma «lockdown anticipato è pericoloso»

In Sicilia si registreranno zero contagi a fine aprile, non prima del 30 aprile. Al Sud la fine dell’epidemia del Covid-19 finirà prima del Nord. Nel Meridione l’azzeramento dei nuovi contagi dovrebbe iniziare ad avvenire tra la fine del mese di aprile e l’inizio di maggio. In Lombardia e nelle Marche l’assenza di nuovi casi si potrà verificare non prima della fine di giugno, in Emilia-Romagna e Toscana non prima della fine di maggio.

La proiezione dell’andamento dell’epidemia del Coronavirus è dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane. L’istituto ha fornito la valutazione sulla gradualità e l’evoluzione dei contagi, al fine di dare il supporto necessario alle importanti scelte politiche dei prossimi giorni.

Secondo gli esperti, in sicilia si avranno zero contagi non prima del 30 aprile 2020. È stata eseguita una analisi con l’obiettivo di capire il periodo in cui sarà verosimile attendersi l’azzeramento dei nuovi contagi. Lo studio i basa sui dati forniti ogni giorno dalla Protezione Civile.

Le proiezioni effettuate evidenziano che l’epidemia si sta riducendo con estrema lentezza, pertanto questi dati, spiegano i ricercatori, “suggeriscono che il passaggio alla così detta «fase 2» dovrebbe avvenire in maniera graduale e con tempi diversi da Regione a Regione.

Una eccessiva anticipazione della fine del lockdown, con molta probabilità, potrebbe «riportare indietro le lancette della pandemia» e vanificare gli sforzi e i sacrifici sin ora effettuati”. Le proiezioni infatti tengono conto dei provvedimenti di lockdown introdotti dai decreti del presidente del Consiglio.

“Pertanto, eventuali misure di allentamento del lockdown – dice l’Osservatorio Nazionale -, con riaperture delle attività e della circolazione di persone che dovessero intervenire a partire da oggi, renderebbero le proiezioni non più verosimili”. Infine, si sottolinea che la precisione delle proiezioni è legata alla corretta rilevazione dei nuovi contagi, “è infatti noto che questi possono essere sottostimati a causa dei contagiati asintomatici e del numero di tamponi effettuati”.