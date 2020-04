Pasqua blindata nel Palermitano, al setaccio strade statali e autostrade

In vista di Pasqua e della Pasquetta saranno rigorosi i controlli sugli spostamenti da parte delle forze dell’ordine lungo le strade. La Polizia stradale, in particolare, annuncia controlli a tappeto sulle principali arterie stradali come autostrade e statati.

Saranno 30 le pattuglie in servizio lungo la Palermo-Mazzara, la Palermo-Catania e la Palermo-Messina. Massima attenzione anche sulla la SS113 Settentrionale Sicula, la SS121 che collega Palermo con Agrigento e la SS 624 Palermo-Sciacca.

Gli agenti verificheranno se le auto siano legittimate a muoversi e che le autodichiarazioni esibite dai conducenti siano veritiere e rispondenti a reali situazioni di necessità. Le autocertificazioni saranno controllate e chi attesterà il falso rischierà di incorrere in una denuncia all’Autorità Giudiziaria.