Da Monreale alla Riserva dello Zingaro, Focus celebra le bellezze della Sicilia (VIDEO)

Dopo i giornali americani Forbes, il New York Times, ora anche Focus mette in risalto la Sicilia

La Sicilia è una delle mete più belle del mondo e il giornale Focus pubblica in rete un video che celebra tutte le bellezze da vedere e ammirare nel 2020.

La rivista che si occupa di scienza e curiosità dal mondo scientifico ha pubblicato sui suoi profili social un video in cui mostra tutte le bellezze dell’Isola e tutti luoghi che la rendono una delle mete più apprezzate dai turisti.

Dopo i giornali americani Forbes, il New York Times, ora anche Focus mette in risalto la Sicilia. Per i due quotidiani statunitensi la regione sarà nel 2020 uno dei luoghi più ambiti dai turisti e si attende, sopratutto per l’estate un grande afflusso di turisti provenienti dagli Stati Uniti. Anche Focus vuole mettere in risalto la grandiosità di tanti luoghi siciliani.

Da Taormina e il suo teatro Antico, all’isola di Ortigia ma anche la Valle dei Templi di Agrigento e le rovine greche di Selinunte e il duomo d’oro di Monreale. Sono queste le attrazioni turistiche menzionate da Focus che elenza anche il mare di Cefalù, le saline di Marsala, la Riserva dello Zingaro, la Scala dei Turchi e le Isole Eolie. Non mancano le città di Palermo e Catania ma nemmeno le bellissime e suggestive Gole dell’alcantara Marzamemi, Tindari, Ragusa Ibla e i mosaici di Piazza Armerina.

Il video che pubblicizza le bellezze della Sicilia è già diventato virale sul web e sono tantissime le condivisioni. Così la Sicilia torna a essere una delle regioni italiane più apprezzate per le sue bellezze naturali, storiche e architettoniche. Il 2020 organizzare un viaggio in Sicilia potrebbe rivelarsi una scelta azzeccata.