Non sapevo di essere incinta in versione cattolica. Non è un titolo di un film ma quanto accaduto in Sicilia in un paese dei Nebrodi. Una giovane suora si è recata in un pronto soccorso denunciando dolori all’addome. Così tra l’imbarazzo generale dei sanitari dell’ospedale di Sant’Agata Militello è giunto l’inaspettato verdetto: “Sorella lei è incinta”.

Quei dolori sarebbero stati causati dallo stato interessante della suora. Una donna di origine africana che secondo alcune fonti interne alla Chiesa era tornata dal suo paese di origine da qualche giorno.

La suora, stupita per la notizia appena ricevuta, non avrebbe palesato né fatto cenno su chi potesse essere il padre della creatura.

Dopo scandalo che ha colpito un convento siciliano in un piccolo centro sui Nebrodi, la monaca sarebbe stata trasferita in una sede romana. Sulla vicenda comunque vige il massimo riserbo e la massima riservatezza.

La diocesi di Patti intanto ha fatto sapere di non aver ancora ricevuto alcuna conferma di quanto accaduto.

