I posti «segreti» dove raccogliere castagne in Sicilia e vedere luoghi magici

Raccogliere le castagne in Sicilia. Clima mite e bel tempo potrebbero spingeranno tanti escursionisti alla volta della raccolta di questo buonissimo frutto che racchiude in sé una tradizione ultra centenaria. Da sempre, infatti, le castagne in Sicilia sono al centro della cultura e di alcuni piatti tipici. Ottobre è il mese della natura che si addormenta, del vino nei tini, della terra umida, dei funghi ma anche della raccolta delle castagne.

Ma dove andare a raccogliere le castagne in Sicilia?

Sono tanti i luoghi siciliani dove raccogliere castagne ma spesso il segreto viene custodito gelosamente. Nelle aree boscate dell’Etna, nei boschi dei piccoli comuni alle falde del vulcano, è possibile trovare una grande quantità di castagne e di marroni. Il vulcano siciliano regala castagne dal sapore particolare dovuto alla particolare tipologia di terreno lavico, ricco di minerali. Sull’Etna i castagneti si trovano in tutti i versanti.

Altri castagneti si trovano in provincia di Palermo. Ricordiamo quelli della magnifica Rocca Busambra , nel corleonese. Ma la raccolta delle castagne si può fare anche nelle aree marginali del bosco della Ficuzza, noto querceto del Corleonese. Uno dei luoghi più affascinanti è sicuramente il bosco del Cappelliere (Bosco dei Cappidderi in siciliano). Qui dopo una bella escursione tra alberi di alto fusto e in mezzo alla natura incontaminata, è possibile trovare la Castagnera, boschi di castagni che offrono una buona quantità di frutti.

Un altro luogo magico dove “andare a castagne” si trova sulle montagne delle Madonie , il confine orientale della provincia di Palermo. Una delle zone d’ elezione per i cercatori di castagne sono i boschi intorno al Comune di Castelbuono. Proprio vicino all’abitato c’è San Guglielmo con i castagneti percorsi da piccoli sentieri immersi nel verde.

La sagra delle castagne di Mezzojuso

Per chi ama mangiare la castagna e non raccoglierla e magari fare un bel giro turistico in un borgo siciliano davvero affascinante c’è una delle sagre più belle e importanti della Sicilia: la sagra delle castagne di Mezzojuso, in provincia di Palermo. Quest’anno però non sarà organizzata. In passato, lo scorso anno l’ultima edizione, si è tenuta nel corso dell’ultimo fine settimana di ottobre.