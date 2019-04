Matteo Salvini arriva in Sicilia per sostenere i candidati a sindaco schierati con la Lega. Il vicepremier e ministro dell’Interno leghista arriverà il 25 aprile, giorno in cui si festeggia la Liberazione, disertando la festa romana dell’esercito. Salvini resterà in Sicilia anche il 26 aprile. A diramare il programma è stato il fedelissimo Galarda.

Il programma di Matteo Salvini prevede una due giorni ricca di appuntamenti elettorali. Nel corso della mattina del 25 aprile visiterà Corleone. Nel pomeriggio invece, sarà prima a Monreale per sostenere la candidatura di Giuseppe Romanotto. Poi andrà a Bagheria per Gino Di Stefano e infine a Caltanissetta.

Il 26 aprile Matteo Salvini si recherà in Sicilia orientale facendo visita a Motta Sant’Anastasia e Gela. In serata completerà il tour elettorale a Mazara del Vallo.