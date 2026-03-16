Palermo, investito da uno scooter allo Sperone: 20enne ricoverato in prognosi riservata al Civico

Un ragazzo di 20 anni lotta tra la vita e la morte all’ospedale Civico di Palermo dopo essere stato travolto da uno scooter nel quartiere Sperone. È successo in Passaggio Bernardino Verro, una stradina che si apre come traversa di via XXVII maggio: pochi secondi, un impatto violento, e il giovane si è ritrovato sull’asfalto con una ferita alla testa.

A investirlo un 22enne a bordo di un ciclomotore. Le circostanze dello scontro sono ancora al vaglio della polizia municipale di Palermo, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e tentare di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Il conducente dello scooter è rimasto illeso.

Le condizioni del ventenne sono serie. Il personale del 118, arrivato in pochi minuti, ha soccorso il ragazzo in strada e lo ha trasportato d’urgenza al Civico in codice rosso. Dopo una serie di accertamenti, i medici lo hanno ricoverato in prognosi riservata. La famiglia è stata avvisata.

Quello dello Sperone è uno dei quartieri della città dove la sicurezza stradale resta un problema aperto. Strade strette, traffico caotico e scarsa illuminazione in alcune traverse contribuiscono a rendere la circolazione pericolosa, soprattutto per i pedoni. Questo ennesimo incidente riaccende i riflettori su una zona che chiede da tempo più attenzione.