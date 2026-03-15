Elicotteri militari americani atterrano nel cuore del Parco delle Madonie: le foto fanno il giro dei social

Elicotteri militari della US Navy atterrano in piena zona A del Parco delle Madonie. Le immagini circolano da ore sui social. È accaduto a Piano Catarineci, area montana tra le più protette della Sicilia, dove qualsiasi attività umana è soggetta a vincoli ambientali severissimi. A pubblicare le fotografie è stata la pagina Instagram Piano Battaglia.

Stando a quanto riportato nel post, i velivoli apparterrebbero alla base americana di Sigonella e sarebbero atterrati durante un’esercitazione militare. Uno o due elicotteri, le immagini non lasciano dubbi sulla location: siamo nel cuore del Parco delle Madonie, nella fascia di tutela integrale. «Ci si chiede se sia una cosa normale», scrive l’autore della pubblicazione. Una domanda semplice, ma tutt’altro che banale.

Perché la zona A di un parco naturale non è un posto qualunque. È, per definizione, la porzione di territorio a protezione massima: nessun intervento, nessuna attività può avvenire senza il via libera preventivo dell’Ente Parco delle Madonie. Escursionisti, residenti e osservatori locali si interrogano su un punto preciso: l’esercitazione era stata autorizzata? Le istituzioni italiane competenti erano state avvisate? E con quale scopo operativo i velivoli si trovavano in quella zona?

Le risposte, per ora, non arrivano. Né l’Ente Parco né i comandi militari hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche. Il silenzio istituzionale pesa quanto le immagini stesse. Nel vuoto di comunicazione ufficiale, i social fanno il loro lavoro: le fotografie continuano a rimbalzare di profilo in profilo, portando la vicenda all’attenzione di un pubblico sempre più largo.

Resta aperta la questione centrale: un’esercitazione della US Navy in un’area protetta di primo livello come Piano Catarineci rientra nella normalità delle operazioni militari sul territorio siciliano, oppure qualcosa, questa volta, non ha seguito le procedure previste? La comunità delle Madonie aspetta. E aspetta risposte ufficiali, non post sui social.