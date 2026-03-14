Droga, guida in stato di ebbrezza e patenti assenti: 7 denunce in una settimana nel Palermitano

Nell’ambito di una più ampia strategia di contrasto all’illegalità diffusa e di tutela della sicurezza stradale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo nell’ultima settimana hanno condotto, una serie di servizi straordinari di controllo del territorio nei comuni di Bagheria, Carini, Cinisi, Terrasini e Torretta volta a garantire il rispetto della legalità e la prevenzione dei reati connessi all’uso di sostanze stupefacenti e alle condotte di guida a rischio, che hanno ha portato al deferimento in stato di libertà di 7 persone.

A Bagheria, i militari della locale Compagnia hanno denunciato quattro persone. Nello specifico, un 24enne e un 28enne fermati a bordo di un’autovettura presso lo svincolo autostradale, mostrando un atteggiamento sospetto ed evasivo hanno indotto gli operanti a procedere con perquisizioni personali e veicolari, che hanno permesso di rinvenire un panetto e 4 dosi di hashish per un totale di 70 grammi circa e una dose di cocaina

Nella medesima attività di controllo, altri due soggetti, rispettivamente di 25 e 35 anni, sono stati denunciati poiché sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

Contestualmente, a Carini, Cinisi, Terrasini e Torretta, i Carabinieri della Compagnia di Carini, con il supporto del N.A.S. di Palermo e del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno denunciato tre individui. Un minorenne, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 5 dosi di hashish, un 18enne è accusato di guida sotto l’influenza dell’alcool e un 22enne di guida senza patente – violazione già reiterata nel biennio.

L’impegno operativo profuso dall’Arma ha permesso l’identificazione di oltre 300 persone e il controllo di 144 mezzi con l’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 4.736 euro.

La droga rinvenuta e sequestrata, è stata trasmessa al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti tecnici.

L’azione dell’Arma dei Carabinieri prosegue con determinazione per riaffermare il valore della legalità e garantire la sicurezza dei cittadini, attraverso una presenza costante e rigorosa su tutto il territorio provinciale.