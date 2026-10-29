Elicottero italiano precipitato in Bosnia: tre morti e dodici feriti

Tre morti e dodici feriti: è il bilancio dello schianto di un elicottero CH-47 italiano in Bosnia-Erzegovina, comunicato dal sindaco di Brčko, Siniša Milić, all’ANSA di Sarajevo. Il velivolo è caduto oggi pomeriggio durante una missione dell’operazione Eufor Althea, e le cause sono ancora in corso di accertamento.

Cosa è successo al CH-47 italiano in Bosnia?

I soccorsi sono intervenuti in tempi rapidi. Secondo quanto riferito da Milić, tutte le persone coinvolte sono state portate in un ospedale di Brčko, dove il personale sanitario è stato messo in stato di allerta. “Tre persone sono morte e dodici sono rimaste ferite. Tutte sono state curate in un ospedale di Brčko. Il personale medico è in stato di allerta”, ha dichiarato il sindaco.

Cosa dicono la Difesa ed Eufor?

Dalla Difesa filtra per ora grande prudenza: “non è possibile rilasciare ulteriori dichiarazioni, in attesa di informazioni più precise soprattutto sulle condizioni di salute del personale”. Anche Eufor ha chiesto ai cittadini di non far circolare notizie non verificate né disinformazione, invitando a seguire l’evolversi dell’incidente solo attraverso i canali ufficiali.

Chi c’era a bordo e perché è precipitato?

Al momento non è stata resa nota l’identità di chi viaggiava sull’elicottero, né è chiaro che cosa abbia provocato la caduta. Ogni dettaglio sarà comunicato dalle autorità solo al termine delle verifiche necessarie e alla pubblicazione degli esiti dell’inchiesta.

Il contesto: la missione europea in Bosnia

Il CH-47 è un elicottero da trasporto pesante a due rotori, impiegato per il movimento di uomini e mezzi. Eufor Althea è l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, e Brčko si trova nel nord-est del Paese.

Restano per ora senza risposta le domande più delicate: chi fossero le vittime e che cosa sia accaduto nei momenti prima dello schianto.