Tragico incidente in moto: perde la vita un ragazzo di 16 anni

Nuovo, tragico incidente stradale nell’Agrigentino: questa volta a perdere la vita è stato un giovanissimo, un ragazzo di appena 16 anni. La tragedia si è consumata a Montevago, dove il giovane, che indossava regolarmente il casco, si trovava in sella alla sua moto.

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un sinistro autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il sedicenne è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove purtroppo ogni tentativo di salvarlo è risultato vano.