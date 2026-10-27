Cronaca

Paura sull’A29, uomo a piedi estrae un coltello contro chi voleva aiutarlo

di Redazione
lettura in 2 minuti
Prima il coltello puntato contro l'automobilista che si era fermato per aiutarlo, poi le minacce ai poliziotti arrivati sul posto. Momenti di forte tensione ieri pomeriggio lungo l'autostrada A29, dove un uomo armato che camminava a piedi sulla carreggiata è stato bloccato anche grazie all'intervento del giovane che aveva dato l'allarme.

Prima il coltello puntato contro l’automobilista che si era fermato per aiutarlo, poi le minacce ai poliziotti arrivati sul posto. Momenti di forte tensione ieri pomeriggio lungo l’autostrada A29, dove un uomo armato che camminava a piedi sulla carreggiata è stato bloccato anche grazie all’intervento del giovane che aveva dato l’allarme.

L’episodio risale a ieri, intorno alle 15.45, all’altezza del punto vendita Leroy Merlin. A far scattare l’allerta è stato un giovane automobilista, che ha visto un uomo avanzare a piedi lungo la carreggiata, spostandosi in modo pericoloso tra la corsia di marcia e quella di emergenza.

Si ferma per aiutarlo, lui estrae un coltello

Il giovane ha chiamato subito le forze dell’ordine e si è fermato per capire se quella persona avesse bisogno di assistenza, spiegandole quanto fosse rischioso camminare lungo un’autostrada. La risposta, però, è stata un’altra: l’uomo ha tirato fuori un coltello e lo ha minacciato, intimandogli di andare via.

Nonostante la minaccia, l’automobilista ha segnalato alla polizia che l’uomo era armato e ha aspettato l’arrivo delle pattuglie.

Fendenti contro un agente

Con l’arrivo degli agenti la situazione è precipitata. L’uomo ha rivolto minacce anche ai poliziotti e ha sferrato alcuni fendenti contro uno di loro, senza però riuscire a colpirlo.

L’aiuto del campione di arti marziali

È stato a quel punto che il giovane è tornato in prima linea. Istruttore e campione di arti marziali, ha dato una mano agli agenti per immobilizzare l’aggressore.

Oggi la direttissima

Una volta bloccato, l’uomo è stato accompagnato dalle forze dell’ordine nelle camere di sicurezza. Nella giornata di oggi dovrà comparire davanti al giudice per il processo per direttissima.

Consigliati per te

  1. Terrore sull’A18: donna estrae il marito disabile dalle fiamme dell’auto
  2. Palermo si rifà il look (a piedi): al via i lavori per sistemare i marciapiedi in città
  3. Il paesaggio più sorprendente del Tirreno non è in Sardegna: è in Sicilia, dove le lagune nascono ai piedi di una città greca
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
diRedazione
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita a Siracusa in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri sera nella zona della Pizzuta. Viaggiava in moto insieme al padre quando, per ragioni ancora da chiarire, si è verificato l'impatto.
Tragico incidente mortale, perde la vita un ragazzo di 15 anni
Cronaca Siracusa
Un diverbio nato per futili motivi di viabilità, alimentato da vecchi rancori, è costato l'arresto a un venditore ambulante di 61 anni, originario di Palermo e già noto alle forze dell'ordine.
Lo rimprovera per il furgone parcheggiato male, lui minaccia di ucciderlo con coltello da cucina: scatta l’arresto nel Palermitano
Cronaca
Palermo, operai dei tre cantieri Cmc senza stipendio da settembre, sciopero sospeso
Cronaca
Trenta terreni e due immobili, che valgono circa 200 mila euro, sono stati messi sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta: secondo gli investigatori appartengono a persone legate alla cosiddetta stidda mazzarinese. Il decreto è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta ed eseguito dai militari del Comando provinciale.
Colpo alla mafia, sequestrati 30 terreni e due immobili da 200mila euro
Caltanissetta Cronaca
A causa di un incidente, il traffico è rallentato con code sulla A19 Dir “Diramazione per Via Giafar”, al km 4,500, in direzione Palermo.
Tamponamento tra auto e furgone, traffico rallentato sulla Palermo-Catania a Villabate
Cronaca