Paura sull’A29, uomo a piedi estrae un coltello contro chi voleva aiutarlo

Prima il coltello puntato contro l’automobilista che si era fermato per aiutarlo, poi le minacce ai poliziotti arrivati sul posto. Momenti di forte tensione ieri pomeriggio lungo l’autostrada A29, dove un uomo armato che camminava a piedi sulla carreggiata è stato bloccato anche grazie all’intervento del giovane che aveva dato l’allarme.

L’episodio risale a ieri, intorno alle 15.45, all’altezza del punto vendita Leroy Merlin. A far scattare l’allerta è stato un giovane automobilista, che ha visto un uomo avanzare a piedi lungo la carreggiata, spostandosi in modo pericoloso tra la corsia di marcia e quella di emergenza.

Si ferma per aiutarlo, lui estrae un coltello

Il giovane ha chiamato subito le forze dell’ordine e si è fermato per capire se quella persona avesse bisogno di assistenza, spiegandole quanto fosse rischioso camminare lungo un’autostrada. La risposta, però, è stata un’altra: l’uomo ha tirato fuori un coltello e lo ha minacciato, intimandogli di andare via.

Nonostante la minaccia, l’automobilista ha segnalato alla polizia che l’uomo era armato e ha aspettato l’arrivo delle pattuglie.

Fendenti contro un agente

Con l’arrivo degli agenti la situazione è precipitata. L’uomo ha rivolto minacce anche ai poliziotti e ha sferrato alcuni fendenti contro uno di loro, senza però riuscire a colpirlo.

L’aiuto del campione di arti marziali

È stato a quel punto che il giovane è tornato in prima linea. Istruttore e campione di arti marziali, ha dato una mano agli agenti per immobilizzare l’aggressore.

Oggi la direttissima

Una volta bloccato, l’uomo è stato accompagnato dalle forze dell’ordine nelle camere di sicurezza. Nella giornata di oggi dovrà comparire davanti al giudice per il processo per direttissima.