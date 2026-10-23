Sciame sismico in Sicilia: nuova scossa di magnitudo 4.0 dopo il sisma di M 5.0

Continua a tremare il bacino del Tirreno Meridionale. Alle ore 12:24:58 (ora italiana) di oggi, 23 ottobre 2026, la Sala Sismica dell’INGV di Roma ha registrato un nuovo terremoto di magnitudo ML 4.0.

L’epicentro dell’evento è stato localizzato in mare aperto, con coordinate geografiche 38.7323 (latitudine) e 14.1517 (longitudine), a una profondità (ipocentro) di circa 8 chilometri.

La scossa si inserisce all’interno di una sequenza sismica ancora in corso, iniziata nelle prime ore della mattina con un primo evento di magnitudo 3.3. Da quel momento, l’area è stata interessata da un continuo susseguirsi di scosse, culminato alle ore 12:20 con l’evento più intenso finora registrato, di magnitudo 5.0.

Alle 12.43 una nuova scossa di magnitudo 3.2. Nelle ultime ore continuano ad arrivarne di nuove, tenendo alta l’attenzione degli esperti. La situazione è costantemente monitorata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dalle autorità di Protezione Civile per seguirne l’evoluzione in tempo reale.