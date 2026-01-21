Cronaca

Dopo il ciclone, sciame sismico in Sicilia, nuova scossa avvertita dalla popolazione

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Non solo ciclone Harry ma torna a farsi sentire in Sicilia anche il terremoto. Dopo quarantotto ore di costante attività sismica, una scossa più nitida delle altre ha svegliato il comprensorio di Militello Rosmarino nel cuore della notte. Il sismografo ha segnato un valore di 3.6 della scala Richter alle 00:28, localizzando l’epicentro a soli due chilometri dal centro abitato.

Secondo i dati ufficiali forniti dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il movimento tellurico si è originato a una profondità piuttosto esigua, circa 8,5 chilometri.

Non si tratta di un episodio isolato: l’area messinese è infatti al centro di uno sciame sismico che persiste da un paio di giorni. In seguito alla scossa, si sono susseguite altre scosse di minore entità.

