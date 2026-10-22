Scossa di terremoto in Sicilia settentrionale, magnitudo 3.7

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 ha fatto tremare il mare del Tirreno meridionale all’alba di giovedì 22 ottobre. L’evento è stato registrato alle 5.37, poche ore dopo una sequenza di scosse che aveva interessato la stessa area nei giorni scorsi. Al momento non vengono segnalati danni.

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto magnitudo ML 3.7, con ipocentro individuato a 14 chilometri di profondità. L’epicentro è stato localizzato in mare, alle coordinate 38.7630 di latitudine e 14.1065 di longitudine. La localizzazione è stata effettuata dalla Sala Sismica INGV di Roma.

Le altre scosse registrate nel Tirreno meridionale

La scossa di questa mattina arriva dopo un periodo di attività sismica nella stessa zona. Tra la sera del 20 e la mattina del 21 ottobre erano stati registrati diversi terremoti, tra cui due eventi di magnitudo 3.8 e 3.6.

Il Tirreno meridionale è un’area caratterizzata da attività sismica. Sulla base dei soli dati disponibili, non è possibile stabilire un rapporto diretto tra i vari eventi.

Nessun danno segnalato

Per quanto riguarda la scossa delle 5.37, al momento non risultano conseguenze per persone o cose.