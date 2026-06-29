Dalle batterie all’aerospazio: perché il laser cleaning sta accelerando nell’industria

C’è un processo produttivo che non fa rumore, non genera rifiuti chimici, non consuma abrasivi e non tocca la superficie che tratta. Eppure la lascia pulita con una precisione che pochi metodi tradizionali riescono a raggiungere. Si chiama laser cleaning e nel 2026 sta vivendo una fase di forte espansione industriale, sostenuta dalla crescita di settori come la mobilità elettrica, l’aerospazio e la manifattura avanzata.

Il principio fisico alla base della tecnologia è noto da tempo: un fascio laser pulsato colpisce lo strato superficiale indesiderato, che assorbe l’energia e viene rimosso per ablazione, senza danneggiare il materiale sottostante quando il processo è correttamente calibrato. Per anni questa soluzione è rimasta confinata a contesti specialistici, ma l’evoluzione delle sorgenti laser a fibra, la riduzione dei costi e l’integrazione con i sistemi di automazione industriale ne hanno accelerato la diffusione su larga scala.

La spinta più significativa arriva oggi dal comparto delle batterie per veicoli elettrici. La produzione di celle agli ioni di litio richiede superfici estremamente pulite e controllate. Residui di ossidazione, grassi o particelle microscopiche possono compromettere saldature, connessioni elettriche e qualità complessiva del prodotto finale. Per questo motivo il laser clean viene sempre più spesso integrato direttamente nelle linee produttive, dove garantisce risultati ripetibili e facilmente controllabili.

L’evoluzione della tecnologia sta favorendo la nascita di applicazioni sempre più specializzate. Aziende come EVLaser, attiva nello sviluppo di sistemi laser per applicazioni industriali, operano in un mercato che richiede soluzioni capaci di coniugare precisione, automazione e sostenibilità. Negli ultimi anni la maturità raggiunta dai sistemi laser ha reso possibile l’adozione della tecnologia anche in contesti produttivi caratterizzati da volumi elevati e standard qualitativi particolarmente rigorosi.

Le applicazioni non si limitano però alla filiera delle batterie. Nell’automotive il laser cleaning viene utilizzato per preparare superfici metalliche prima della saldatura, rimuovere vernici o contaminanti e pulire stampi e utensili senza interrompere il ciclo produttivo. Nel settore ferroviario trova impiego nella rimozione selettiva della corrosione da componenti che devono essere rigenerati e riportati in servizio. In ambito aerospaziale, dove le tolleranze sono estremamente ridotte e i materiali particolarmente costosi, viene utilizzato per la preparazione delle superfici prima di trattamenti protettivi o per la rimozione controllata di rivestimenti tecnici.

Rispetto ai metodi tradizionali, i vantaggi sono numerosi. Processi come sabbiatura e granigliatura rimangono efficaci, ma producono polveri, residui e richiedono materiali abrasivi che devono essere gestiti e smaltiti. I trattamenti chimici comportano invece l’utilizzo di sostanze che richiedono particolari misure di sicurezza e procedure specifiche di smaltimento. Il laser opera senza consumabili, non genera effluenti liquidi e consente interventi altamente selettivi, riducendo il rischio di alterare le caratteristiche del materiale trattato.

Un altro elemento che sta contribuendo alla diffusione della tecnologia è la crescente integrazione con l’automazione industriale. I sistemi più avanzati possono essere installati su bracci robotici e collegati a software di controllo in grado di adattare automaticamente i parametri di lavorazione in funzione dello stato della superficie. Questo permette di standardizzare il processo e di registrare ogni operazione eseguita, un aspetto sempre più importante nelle fabbriche orientate alla qualità totale e alla tracciabilità dei processi.

Anche sotto il profilo ambientale il laser clean sta attirando l’attenzione delle imprese manifatturiere. La riduzione dei materiali di consumo, l’assenza di solventi e la possibilità di limitare la produzione di rifiuti si inseriscono perfettamente nelle strategie di sostenibilità che molte aziende stanno adottando per rispondere alle nuove richieste del mercato e alle normative europee.

Le prospettive di crescita restano positive. Le principali analisi dedicate alle tecnologie per la produzione avanzata indicano che la domanda continuerà ad aumentare nei prossimi anni, sostenuta dall’espansione della mobilità elettrica, dall’automazione industriale e dalla necessità di rendere i processi produttivi più efficienti e sostenibili. Quella che per lungo tempo è stata considerata una tecnologia specialistica sta diventando uno strumento sempre più presente nelle fabbriche europee, contribuendo a ridefinire il modo in cui vengono preparate, pulite e mantenute le superfici industriali.