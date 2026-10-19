Scooter contro il marciapiede sul lungomare di Trapani, muore un 17enne

Si è spento il diciassettenne rimasto gravemente ferito nello schianto in scooter avvenuto nel pomeriggio di oggi sul lungomare Dante Alighieri di Trapani, a poca distanza dall’Hotel Punta Tipa. Alla guida di uno scooter 125 c’era lui, con in sella una ragazza di 14 anni, rimasta ferita nell’impatto.

La perdita di controllo e l’urto contro il marciapiede

Stando a quanto emerso finora, il mezzo viaggiava in direzione Erice quando, per cause ancora da chiarire, il conducente ne avrebbe perso il controllo. Lo scooter è andato a sbattere con violenza contro il marciapiede sul lato destro della carreggiata. Per la forza dell’urto, entrambi i minorenni sono stati scaraventati sull’asfalto.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

I sanitari del 118 sono arrivati sul posto senza ritardo e hanno portato i due ragazzi al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Le condizioni del diciassettenne erano apparse gravissime fin dai primi momenti. La quattordicenne, che aveva riportato ferite, è stata trasferita in un secondo momento a Palermo.

I rilievi della Polizia Locale

Lungo il tratto di lungomare interessato dall’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Trapani, che hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica. Saranno questi accertamenti a stabilire che cosa abbia fatto perdere il controllo dello scooter.

Resta il bilancio di un pomeriggio segnato dalla morte di un ragazzo di soli 17 anni e dal ricovero fuori provincia di una ragazza di 14, in uno dei tratti più frequentati della città.