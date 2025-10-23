CronacaEnogastronomia

Si è spento Santo Castronovo, anima della storica trattoria Don Ciccio di Bagheria

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

E’ morto ieri, 22 ottobre, all’età di 88 anni Santo Castronovo, gestore della storica trattoria Don Ciccio di Bagheria, simbolo della tradizione gastronomica e dell’ospitalità della Città delle Ville. Fino a pochi mesi fa, Santo accoglieva personalmente nella sua trattoria concittadini e visitatori provenienti da tutta la Sicilia.

Santo Castronovo era una vera e propria istituzione della tradizione culinaria siciliana. L’attività, fondata dal padre, il mitico Don Ciccio, nel 1942 in periodo di guerra, con la prima sede “sutta l’archi” in corso Umberto, rappresenta un pezzo di storia di Bagheria e non solo. Santo, insieme al fratello Melchiorre, ha proseguito questa tradizione con passione per decenni, tramandando di padre in figlio, e per tre generazioni, l’arte della cucina siciliana più genuina.

Il Sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, insieme alla Giunta, al presidente del consiglio comunale ed ai consiglieri, esprime il più sentito cordoglio alla famiglia Castronovo. Le esequie si svolgeranno venerdì 24 ottobre alle ore 10:00 nella chiesa di Sant’Antonio.

News suggerite per te:

  1. Dramma a Palermo, muore a 30 anni per un malore improvviso: dolore per Ciccio Barbera
  2. A Petralia Sottana si celebrano i sapori e le tradizioni dei borghi: torna la “Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno”
  3. È morto Giorgio Armani, il sovrano della moda che trovò la sua anima a Pantelleria
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Accredito Carta Dedicata a Te 2025, non tutti lo riceveranno, chi è escluso
Economia&Lavoro
Il Policlinico Giaccone eccellenza europea per l’oncologia: rinnovato il premio internazionale
Salute e Sanità
Meteo, in arrivo vento forte e piogge: allerta in Sicilia dalla serata di giovedì
Meteo
La Sicilia protagonista alla Borsa mediterranea del turismo archeologico di Paestum
Turismo
Nuova rissa in via Spinuzza dove è morto Paolo Taormina, agente travolto, due denunciati
Cronaca