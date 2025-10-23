Si è spento Santo Castronovo, anima della storica trattoria Don Ciccio di Bagheria

E’ morto ieri, 22 ottobre, all’età di 88 anni Santo Castronovo, gestore della storica trattoria Don Ciccio di Bagheria, simbolo della tradizione gastronomica e dell’ospitalità della Città delle Ville. Fino a pochi mesi fa, Santo accoglieva personalmente nella sua trattoria concittadini e visitatori provenienti da tutta la Sicilia.

Santo Castronovo era una vera e propria istituzione della tradizione culinaria siciliana. L’attività, fondata dal padre, il mitico Don Ciccio, nel 1942 in periodo di guerra, con la prima sede “sutta l’archi” in corso Umberto, rappresenta un pezzo di storia di Bagheria e non solo. Santo, insieme al fratello Melchiorre, ha proseguito questa tradizione con passione per decenni, tramandando di padre in figlio, e per tre generazioni, l’arte della cucina siciliana più genuina.

Il Sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, insieme alla Giunta, al presidente del consiglio comunale ed ai consiglieri, esprime il più sentito cordoglio alla famiglia Castronovo. Le esequie si svolgeranno venerdì 24 ottobre alle ore 10:00 nella chiesa di Sant’Antonio.