Meteo Sicilia, il ciclone Pedro si allontana: arriva l’anticiclone

Il ciclone Pedro ha le ore contate. Dopo aver scaricato sulla Sicilia l’ennesima dose di piogge, venti e freddo, la perturbazione sta lentamente allentando la presa sull’Isola. Ancora qualche rovescio e grandinata tra oggi e domani, poi domenica 23 febbraio si volta pagina: l’anticiclone delle Azzorre è pronto a prendersi la scena, regalando ai siciliani almeno una settimana di sole e temperature in risalita. L’inverno, quello vero, potrebbe aver esaurito le sue cartucce.

Il colpo di frusta termico: da 22 gradi al gelo in poche ore

Chi ieri mattina passeggiava in maniche corte lungo il litorale tirrenico, con il termometro che segnava 22°C tra Palermitano e Messinese e punte di 21°C sulla Piana di Catania, stasera avrà dovuto rispolverare il giubbotto invernale. L’arrivo del fronte freddo associato al ciclone Pedro ha provocato un crollo termico di circa 7 gradi nel giro di poche ore, partendo dai settori occidentali e investendo progressivamente tutta la regione.

Un’altalena meteorologica che ormai i siciliani conoscono bene: il richiamo pre-frontale gonfia le temperature, poi il fronte freddo le abbatte senza pietà. Stavolta l’aria in arrivo ha una matrice decisamente artica, e le conseguenze si faranno sentire fino a sabato.

Venerdì e sabato: ultimi temporali e neve sui monti

La giornata di oggi, venerdì 20 febbraio, è ancora nel pieno dell’instabilità. Il minimo depressionario generato dalla saccatura polare si sta spostando verso il Golfo di Taranto, provocando una rotazione dei venti a Maestrale. La persistenza di aria fredda in quota mantiene vive le condizioni per rovesci e locali temporali, che dopo aver colpito maggiormente il settore occidentale si stanno ora concentrando sul comparto tirrenico.

Tra il pomeriggio e la sera sono attese ulteriori piogge in arrivo dal mare, con possibili grandinate anche lungo le coste. Un dettaglio da non sottovalutare per chi si trova nelle zone esposte. La neve continua a cadere oltre i 1200-1300 metri di quota, imbiancando Madonie, Nebrodi ed Etna in quello che potrebbe essere l’ultimo atto invernale della stagione.

Sabato 21 febbraio l’instabilità sarà ancora presente ma in progressiva attenuazione. I fenomeni diventeranno sempre più blandi e sporadici, attardandosi fino a fine giornata solo sul settore orientale. I venti inizieranno a perdere intensità e i mari, ancora mossi al mattino, tenderanno gradualmente a calmarsi.

Domenica: l’anticiclone spazza via l’inverno

La vera svolta arriva con domenica 23 febbraio. Il ciclone Pedro farà definitivamente i bagagli, lasciando il campo libero all’anticiclone delle Azzorre che si espanderà con decisione sul Mediterraneo centrale. Il sole tornerà a splendere su tutta la Sicilia, i venti si placheranno e le temperature riprenderanno a salire, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Attenzione però alle notti. Con il cielo sereno e l’assenza di vento, il fenomeno dell’inversione termica farà sentire i suoi effetti: le minime potranno scendere sensibilmente nelle valli interne e nelle zone pianeggianti, creando un contrasto marcato tra il tepore diurno e il freddo notturno.

Una settimana di tregua, poi si vedrà

L’alta pressione dovrebbe accompagnare la Sicilia per almeno una settimana, garantendo condizioni di stabilità e un clima decisamente più mite. Giornate soleggiate e piacevoli, ideali per dimenticare le settimane di maltempo a ripetizione che hanno segnato questo febbraio.

Ma i meteorologi invitano alla cautela: a partire da venerdì 28 febbraio i modelli previsionali non escludono l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Sarebbe l’ennesima di una stagione che ha battuto ogni record di piovosità. Per ora, però, è tempo di godersi il sole. I siciliani se lo sono meritato.