Incidente in scooter a Palermo, muore 24enne dopo nove giorni: dichiarata la morte cerebrale

Non ce l’ha fatta Francesco Luca, il giovane di 24 anni che nove giorni fa si era schiantato con il suo scooter contro tre vetture in sosta a Palermo. Il ragazzo è deceduto all’ospedale Civico, dove era ricoverato dallo scorso 11 ottobre dopo il violento impatto alla guida del suo Piaggio Liberty.

Nel pomeriggio di oggi, dopo sei ore di osservazione clinica, l’équipe medica ha accertato la morte cerebrale del giovane. Una tragedia che spegne una vita appena agli inizi e che getta nello sconforto familiari e amici.

L’incidente era avvenuto quando lo scooter condotto da Francesco aveva perso il controllo, finendo la sua corsa contro tre automobili parcheggiate. Da quel momento le condizioni del ventiquattrenne erano apparse subito gravissime, tanto da richiedere il ricovero d’urgenza al Civico.

Nonostante gli sforzi dei sanitari, le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. Il giovane non ha mai ripreso conoscenza e oggi è arrivata la drammatica conferma della morte cerebrale.