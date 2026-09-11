Palermo, casa “regalava” luce a tutto il palazzo: 13 denunce a Borgo Nuovo

Blitz dei Carabinieri a Borgo Nuovo: scoperto allacciamento abusivo alla rete elettrica

Un edificio del quartiere Borgo Nuovo, a Palermo, era diventato un vero e proprio serbatoio di energia elettrica rubata. Lo hanno accertato i Carabinieri della Stazione locale al termine di un’operazione di controllo del territorio che ha portato alla scoperta di un esteso sistema di abusivismo energetico.

Il blitz è scattato in via Sant’Isidoro, dove i militari, affiancati dai tecnici di Enel Distribuzione, hanno passato al setaccio gli impianti dello stabile. L’ispezione congiunta era finalizzata a verificare la regolarità delle utenze e lo stato delle connessioni degli appartamenti alla rete pubblica.

Le verifiche non hanno lasciato dubbi: gli alloggi del palazzo erano agganciati direttamente alla linea elettrica, senza alcun contatore né contratto di fornitura attivo. Un sistema che consentiva ai residenti di consumare energia senza che i consumi venissero mai registrati né fatturati.

Al termine dell’attività, tredici persone – con un’età compresa tra i 20 e i 72 anni – sono finite nei guai: per loro è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palermo, con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.