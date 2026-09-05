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Grave incidente sulla Palermo-Agrigento a Misilmeri: quattro feriti tra cui bambini

di Redazione Web
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Quattro veicoli coinvolti in un violento scontro sulla strada statale Palermo–Agrigento, all’altezza di Misilmeri, in prossimità della stazione di rifornimento Fullpower. Nel sinistro sono rimaste ferite quattro persone, due adulti e due minori, tutti trasferiti in ospedale dopo il complesso intervento dei soccorritori.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti quattro automezzi dei Vigili del Fuoco, il cui personale ha dovuto operare per liberare i passeggeri rimasti bloccati tra i rottami dei veicoli coinvolti nella carambola stradale.

Parallelamente alle manovre di estrazione, quattro ambulanze hanno provveduto al trasferimento dei feriti verso gli ospedali del capoluogo, dove restano ora sotto osservazione medica. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla gravità delle loro condizioni.

A gestire la viabilità e a ricostruire la dinamica dello scontro sono state impegnate quattro pattuglie dei Carabinieri. Il tratto stradale interessato è stato chiuso alla circolazione, generando disagi al traffico lungo l’arteria.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno originato il tamponamento a catena; sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire le eventuali responsabilità.

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