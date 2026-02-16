Cronaca

Drammatico incidente sul lavoro, operaio precipita da 4 metri

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un grave incidente sul lavoro ha scosso il polo logistico di Belpasso, nel Catanese. Un uomo di 50 anni, impiegato con contratto interinale presso la Ergon Spa (società legata al marchio Despar), è rimasto vittima di una terribile caduta mentre era impegnato nelle operazioni di inventario all’interno del magazzino.

Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno di ieri. Secondo le prime ricostruzioni, il lavoratore si trovava a bordo di un cestello elevatore montato su un muletto per effettuare dei controlli in quota. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo è precipitato da un’altezza di circa quattro metri.
L’impatto con il suolo è stato violentissimo.

Soccorso immediatamente dai colleghi e poi dai sanitari, il cinquantenne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova attualmente in gravi condizioni. Le indagini si concentrano ora sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla dinamica della manovra di sospensione che ha portato al drammatico volo.

News suggerite per te:

  1. Incidente sul lavoro a Priolo Gargallo: operaio precipita da 8 metri, è gravissimo
  2. Tragedia sul lavoro in Sicilia, operaio 69enne precipita da quattro metri e muore
  3. Dramma sul lavoro a Palermo, operaio precipita da un’impalcatura e muore, aveva 40 anni
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Allerta meteo Sicilia, arriva la tempesta di Maestrale: raffiche oltre i 100 km/h
Cronaca
Meloni arrivata in Sicilia nei territori distrutti da ciclone e a Niscemi
Politica
MSC Crociere assume in Sicilia: giornate di selezione ad Agrigento e Palermo
Comunicati stampa
Misilmeri, picchia la moglie e punta pistola contro i carabinieri: arrestato
Cronaca
Assunzioni al Comune di Palermo, la Cgil: “Servono 3mila dipendenti, 275 sono troppo pochi”
Economia&Lavoro