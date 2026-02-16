Drammatico incidente sul lavoro, operaio precipita da 4 metri

Un grave incidente sul lavoro ha scosso il polo logistico di Belpasso, nel Catanese. Un uomo di 50 anni, impiegato con contratto interinale presso la Ergon Spa (società legata al marchio Despar), è rimasto vittima di una terribile caduta mentre era impegnato nelle operazioni di inventario all’interno del magazzino.

Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno di ieri. Secondo le prime ricostruzioni, il lavoratore si trovava a bordo di un cestello elevatore montato su un muletto per effettuare dei controlli in quota. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo è precipitato da un’altezza di circa quattro metri.

L’impatto con il suolo è stato violentissimo.

Soccorso immediatamente dai colleghi e poi dai sanitari, il cinquantenne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova attualmente in gravi condizioni. Le indagini si concentrano ora sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla dinamica della manovra di sospensione che ha portato al drammatico volo.