Spari e furti nei palazzi e nel centro commerciale, arresti e denunce a Palermo

Nelle ultime ore, i Carabinieri della Stazione Palermo Crispi hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato.

I militari, durante un servizio di perlustrazione, hanno sorpreso l’uomo mentre era intento ad asportare un pluviale in rame dalla facciata di uno stabile condominiale. La successiva perquisizione estesa al veicolo in uso al fermato, ha permesso di recuperare un ulteriore canale di gronda, anch’esso in rame, sottratto poco prima con le medesime modalità ai danni di un altro condominio della zona. La refurtiva è stata interamente recuperata.

Parallelamente, i Carabinieri della Stazione Palermo Scalo hanno deferito in stato di libertà tre persone per il reato di furto aggravato. Una 28enne e un 21enne di origini palermitane, unitamente a un 16enne residente a Partinico, sono stati fermati in due distinti episodi, non collegati tra loro, all’interno di un centro commerciale del capoluogo. Gli stessi si erano impossessati di diversi capi d’abbigliamento prelevati dagli scaffali di alcuni punti vendita della galleria, provando a superare le casse senza pagare.

Inoltre, i militari del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno denunciato a piede libero un 19enne palermitano per procurato allarme ed esplosioni pericolose. Il giovane è stato sorpreso in flagranza sulla pubblica via mentre esplodeva alcuni colpi d’arma da fuoco in aria. Dal successivo controllo è emerso che, l’arma utilizzata era una pistola a salve priva del prescritto tappo rosso ma fedele riproduzione di un modello semi-automatico, idonea a trarre in inganno i passanti e a generare forte panico. L’arma è stata posta sotto sequestro.

Infine, un altro equipaggio del medesimo Reparto ha deferito per furto aggravato un 51enne palermitano. L’uomo, all’interno di un noto centro commerciale cittadino, si era appropriato di vestiario per un valore complessivo di circa 260 euro e stava tentando la fuga. A sbarrargli la strada e a bloccarlo in flagranza è stato un Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, libero dal servizio, prontamente intervenuto con il supporto del personale addetto alla vigilanza dell’esercizio.