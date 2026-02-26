Cronaca

Terrore in via Messina Marine, entra col coltello ma la cassa è blindata: preso

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un assalto a mano armata terminato con un nulla di fatto e le manette. È successo ieri pomeriggio a Palermo, nel cuore del quartiere Sperone, dove un giovane di 21 anni ha tentato di svaligiare la farmacia Vinciguerra di via Messina Marine. Armato di un coltello dalla lama di 30 centimetri e con il volto travisato da un passamontagna, il malvivente ha fatto irruzione nel locale minacciando il titolare, la moglie e una dipendente.

A sventare il colpo, tuttavia, è stata la tecnologia: il rapinatore ha intimato la consegna del denaro, scontrandosi però con un sistema di cassa automatica impossibile da forzare sul momento. Di fronte all’imprevisto, il giovane ha tentato di ripiegare sugli effetti personali dei presenti, cercando di sottrarre il portafoglio al farmacista e la borsa alla coniuge.

Proprio quest’ultima, con prontezza di riflessi, è riuscita ad aprire la porta d’ingresso, spingendo il rapinatore a desistere e a fuggire verso l’esterno.

L’intervento dei Carabinieri della stazione Brancaccio e del Nucleo Radiomobile è stato immediato. Grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, i militari hanno intercettato il sospettato in viale dei Picciotti, dopo un breve inseguimento iniziato in via XXVII Maggio.

Nonostante il tentativo di eludere le ricerche cambiando parte dell’abbigliamento, il ventunenne è stato bloccato e condotto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida del provvedimento.
Le autorità indagano ora su una possibile serie di episodi analoghi avvenuti recentemente nella zona. Il modus operandi e le caratteristiche fisiche del giovane corrisponderebbero, infatti, al profilo di un autore seriale che negli ultimi giorni avrebbe preso di mira supermercati e bar dell’area sud di Palermo.

