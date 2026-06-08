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Boato su Palermo: avvistati due velivoli, è la Festa della Marina Italiana

di Redazione Web
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Boato su Palermo: avvistati due velivoli, richiesta all'Aeronautica

Il giallo è durato poche ore. Il boato che questa mattina aveva fatto alzare gli occhi al cielo a decine di palermitani, ma anche residenti in provincia, aveva una spiegazione semplice: erano caccia della Marina Militare Italiana.

Palermo è infatti la capitale della Festa della Marina Italiana, in corso fino al 10 giugno. Lo chiarisce la stessa Marina Militare con un avviso diffuso sui propri canali: «Se nei prossimi giorni vedrete nei nostri mari diverse navi militari e nei nostri cieli qualche caccia in volo, niente paura: non siamo in guerra!»

Navi militari in porto e caccia in cielo: è la Festa della Marina

Nei prossimi giorni i palermitani potranno vedere navi militari nelle acque del capoluogo e velivoli militari sorvolare la città. Tutto parte dei festeggiamenti che vedono Palermo protagonista a livello nazionale.

I due aerei avvistati da alcuni cittadini in direzione di Mondello erano quindi parte delle attività legate all’evento. Il mistero del boato mattutino si chiude così, lasciando spazio a una manifestazione che trasforma il porto di Palermo in vetrina per le Forze Armate italiane.

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