Incendio a Misilmeri, a fuoco un magazzino di frutta: nube di fumo visibile a distanza

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi a Misilmeri, colpendo un magazzino impiegato per il confezionamento della frutta situato nei pressi di Villa Fabiana. Il rogo ha generato una densa e scura colonna di fumo, chiaramente visibile da diversi punti della zona circostante, destando preoccupazione tra i residenti.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per circoscrivere le fiamme ed evitare che si propagassero alle strutture adiacenti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno richiesto diverse ore di attività intensa.

Secondo le prime informazioni raccolte, non si registrerebbero persone ferite o intossicate. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi necessari per accertare la dinamica dell’incidente e stabilire se la natura del rogo sia accidentale o dolosa. Resta ancora da quantificare l’entità dei danni subiti dallo stabile e dalle merci all’interno.

