Sequestrati al porto di Palermo carne, frutta e formaggi dalla Tunisia: “pericolo diffusione di parassiti e malattie infettive”

Oltre una tonnellata e mezzo di alimenti ritenuti pericolosi per la salute pubblica è stata sequestrata nel corso dei controlli effettuati al porto di Palermo nel primo semestre del 2026. Il materiale è stato trovato nascosto tra valigie e automobili di viaggiatori in arrivo dalla Tunisia.

A eseguire i controlli sono stati i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, che hanno intensificato le verifiche sui traghetti provenienti dalla rotta tunisina, considerata una delle più a rischio per l’introduzione illegale di prodotti alimentari.

Tra la merce sequestrata figurano carne, frutta, prodotti vegetali e derivati lattiero-caseari, categorie di alimenti il cui ingresso nel territorio dell’Unione Europea è soggetto a rigide restrizioni per il pericolo di diffusione di parassiti e malattie infettive potenzialmente dannose per le coltivazioni e gli allevamenti europei.

Le regole sull’importazione di alimenti dall’estero

A intercettare i prodotti nei bagagli a mano e nei veicoli sbarcati dai traghetti sono stati nello specifico i funzionari dell’UADM Sicilia 1 e le fiamme gialle del I Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo, impegnati nei consueti controlli doganali al momento dello sbarco.

Secondo quanto previsto dalla normativa italiana ed europea, questo tipo di alimenti può entrare legalmente nell’Unione Europea soltanto attraverso appositi posti di ispezione frontalieri, ed esclusivamente se accompagnato da una certificazione sanitaria rilasciata dalle autorità competenti del Paese di origine. È inoltre obbligatorio dichiarare la merce e metterla a disposizione della dogana per i controlli del caso.

Non tutta la frutta rientra però nel divieto: restano escluse dalle restrizioni alcune varietà come ananas, cocco, durian, banane e datteri, considerate a basso rischio sanitario.

Tutti i prodotti sequestrati nel corso dei controlli sono stati confiscati e successivamente distrutti, come stabilito dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare.